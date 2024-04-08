دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، الاثنين، بوفاة شابين غرقًا في مستنقع مائي في مركز معشوقة، شمال منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت "الإخبارية" في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا أن "الدفاع المدني والفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر بالباحة باشرت الحادث".

وأشارت القناة إلى أن الشابين يبلغان من العمر 15 و17 عاما.

وأوضحت القناة السعودية أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثتي الشابين من داخل المستنقع في وادي المراث، وهو أحد أكبر أودية مركز معشوقة".