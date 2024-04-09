دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إمارة منطقة مكة والأمن العام السعودي، الثلاثاء، أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام باشرت حالة شخص ألقى نفسه من الأدوار العلوية للمسجد.

وقالت إمارة منطقة مكة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "باشرت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد".

وأضافت إمارة منطقة مكة في منشورها أنه "جرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واستكمال الإجراءات النظامية".

ولم تكشف إمارة منطقة مكة عن جنسية أو معلومات إضافية عن هذا الشخص الذي حاول التخلص من حياته بإلقاء نفسه من الأدوار العليا للمسجد الحرام.