دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، ضرورة "وقف الاعتداءات" على الشعب الفلسطيني، وذلك في كلمة بمناسبة عيد الفطر، ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري.

وقال الملك سلمان: "نشكر المولى سبحانه أن بلغنا عيد الفطر السعيد، الذي تتجسد فيه معاني التواد والتراحم والمحبة والتسامح"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف: "لقد أنعم الله تعالى علينا في بلادنا المملكة العربية السعودية، بنعم كثيرة منها نعمة اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، وشرف خدمة الحرمين الشـريفين، وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مواصلين نهج المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وأبنائه ملوك هذه البلاد المباركة من بعده".

وتابع قائلا: "إذ نستقبل عيد الفطر المبارك هذا العام، لنؤكد ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة، وإنهاء معاناته بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة والعيش بأمان".

واختتم العاهل السعودي كلمته قائلا: "نرجو الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها، بمنّه وكرمه سبحانه".