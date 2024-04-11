واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وتركيا والصين، ليخبرهم أنه يجب حث إيران على عدم تصعيد الصراع في الشرق الأوسط بعد التهديدات التي وجهتها طهران ضد إسرائيل، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.

وقال ميلر: "لقد انخرط الوزير بلينكن في الجهود الدبلوماسية على مدار الـ 24 ساعة الماضية من خلال سلسلة من المكالمات مع نظرائه الأجانب، بما في ذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، لتوضيح أن التصعيد ليس في مصلحة أي أحد، ويجب على الدول أن تحث إيران على عدم التصعيد".

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة "تعاونت أيضًا مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين خلال الأيام القليلة الماضية" لتوصيل رسالة مماثلة بشأن إيران.

وتابع قائلا: ""النقطة التي أوضحها الوزير لكل من هؤلاء النظراء، والنظراء الأجانب الموجودين في المنطقة والنظراء الأجانب خارج المنطقة، هي أن المزيد من التصعيد في هذا الصراع لا يؤذي إسرائيل فحسب، ولا يؤذي إيران فقط، ولا يضر دول المنطقة فحسب، بل يضر كل دولة في العالم".

وكان هناك أيضًا تبادل مستمر للرسائل الخاصة بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، حسبما صرح مسؤول أمريكي لشبكة CNN الأربعاء، حيث تظل الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسبًا لضربة انتقامية محتملة من جانب طهران ضد إسرائيل.

وقال المسؤول إن إيران واصلت تحذير الولايات المتحدة من دعم إسرائيل، وواصلت الولايات المتحدة تحذير إيران من شن هجوم.

ويشعر المسؤولون الأمريكيون بقلق بالغ إزاء احتمال وقوع هجوم انتقامي في الشرق الأوسط من قبل إيران أو الجماعات الوكيلة لها ردا على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق.