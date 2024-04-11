دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهدت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بمقطع فيديو للأكاديمي الإماراتي والمستشار في الشؤون الدينية، وسيم يوسف حول قضية السبي والجواري.

وقالت الصفحة بتدوينة على منصة أكس (تويتر سابقا): "الحق يعلو ولا يعلى عليه وشكرا للداعية الإماراتي الدكتور وسيم يوسف على شرح واضح وشفاف في هذا الحديث عن السبايا والجواري الذي عانت منه الإسرائيليات واليزيديات على حد سواء من قبل الدواعش على اشكالها نتمنى له موفور الصحة".

وكان وسيم يوسف قد أعلن نهاية مارس/ آذار الماضي إصابته بمرض سرطان ساركوما الخبيث في مقطع فيديو له على فيسبوك الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وتُعدُّ الساركوما من الأنواع السرطانية التي قد تُصيب مواضع متنوِّعة من الجسم، والساركوما مصطلح عام لمجموعة واسعة من السرطانات، التي تُصيب العظام والأنسجة الرِّخوة (وتُدعى أيضًا الأنسجة الضامة) (ساركوما النسيج الرِّخْو). تَظهَر ساركوما النسيج الرِّخو في الأنسجة التي تربط وتدعم وتحيط بتراكيب الجسم الأخرى. والتي تتضمَّن العضلات، والدهون، والأوعية الدموية، والأوتار، وبطانة المفاصل.