دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، الموافقة على صفقة عسكرية جديدة للمملكة العربية السعودية بقيمة 101 مليون دولار (378.8 مليون ريال)، من شأنها أن تساعد في "تحسين قدرة المملكة على المراقبة لمواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية"، بحسب بيان للوكالة.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، في بيانها، أن وزارة الخارجية الأمريكية "اتخذت قرارًا بالموافقة على مبيعات عسكرية أجنبية محتملة للمملكة العربية السعودية، لأنظمة توزيع المعلومات متعددة الوظائف (Multifunctional Information Distribution Systems) والمعدات ذات الصلة".

وأضاف البيان أن التكلفة التقديرية "تبلغ 101.1 مليون دولار"، مشيرا إلى أن "وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل، الأربعاء".

وقالت الوكالة إن "هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن دولة شريكة تمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".

وأضافت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن "عملية البيع المقترحة ستعمل على تحسين قدرة المملكة العربية السعودية على المراقبة لمواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية، وتعزيز الدفاع عن وطنها، وتحسين إمكانية التشغيل البيني مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية والشركاء الآخرين في منطقة الخليج".