مجلس الأمن: لا يوجد إجماع بشأن منح العضوية الكاملة للفلسطينيين

(CNN)-- أعلنت سفيرة مالطا ورئيسة مجلس الأمن فانيسا فرايزر، الخميس، فشل لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة في التوصل إلى توافق بشأن منح العضوية الكاملة للفلسطينيين.

وقالت فرايزر إن ثلثي أعضاء اللجنة يؤيدون المضي قدما في منح العضوية، حيث قالت العديد من الدول إن "الطلب يستوفي جميع المعايير المطلوبة" لمنح العضوية الكاملة، وأضافت أنه لم يعترض أحد صراحة على مؤهلات العضوية.

وتابعت أنها ستوزع مسودة تقرير حول المداولات يوم الجمعة، وإذا لم توافق اللجنة على التقرير، فيمكنها عقد اجتماع آخر لتسوية أي خلافات.

وردا على سؤال عما إذا كانت عملية المناقشة قد انتهت الآن، قالت فرايزر: "ما لم تكن الخطوة التالية للموافقة على تقرير اللجنة تتطلب عقد اجتماع آخر لتسوية الخلافات، فمن غير المتوقع أن يكون هناك أي إجراء آخر للجنة"، لكنها أشارت إلى أن أي عضو في مجلس الأمن الدولي لا يزال بإمكانه طرح قرار للتصويت في أي وقت، بغض النظر عن تقرير اللجنة.