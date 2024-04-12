دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، القبض على 5 مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في عدة مناطق بحوادث متفرقة، لترويجهم مواد مخدرة.

وقالت الوزارة في مقطع فيديو نشرته، في وقت متأخر مساء الخميس، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: إنه تم "القبض على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه 10 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر".

وأضاف منشور الوزارة أنه "جرى القبض على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية "القبض على مواطن بمنطقة حائل لترويجه أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي".

وأردف المنشور: "تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر".

وبحسب منشور الوزارة، فقد جرى "القبض على مواطن بمنطقة جازان لترويجه أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي".

وختمت وزارة الداخلية السعودية منشورها قائلة إنه تم "القبض على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين".