كانت بطريقها إلى السعودية.. عطل مفاجئ بطائرة مصرية يدفعها للعودة

حيلة تساعدك في توفير المال وتثير حنق شركات الطيران.. ما هي؟ ولم يجب تجنبها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عادت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إلى مطار مصري بعد الإبلاغ عن عطل فني بعد إقلاعها في رحلة إلى المملكة العربية السعودية، الجمعة، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.

وذكرت الأهرام في تقريرها: "أعلنت شركة مصر للطيران، أن رحلتها رقم MS4413 من طراز B737-800 وبسبب عطل فني مفاجئ بأحد أنظمة الطائرة بعد إقلاعها بفترة وجيزة، ترتب عليه قيام قائد الرحلة بالعودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب وفقاً لإجراءات السلامة والأمان".

وذكرت الاهرام أن الرحلة "كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي بدون ركاب، حيث كان من المقرر لها نقل المعتمرين بعد أدائهم مناسك العمرة من مطار جدة إلى مطار برج العرب".

ونقلت الأهرام أن "الشركة ذكرت في بيان لها أنه حرصا على ركاب مصر للطيران فقد تم تجهيز طائرة أخرى من طراز بوينغ B737-800والتي أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة لنقل الركاب وعددهم 140 راكبًا من مطار جدة، حيث وصلوا إلي مطار برج العرب".