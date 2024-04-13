(CNN)-- أوقفت الشرطة الألمانية، الجمعة، مؤتمرا مؤيدا للفلسطينيين في برلين، معتبرة أن المنظمين "انتهكوا القواعد المنظمة للفعالية".

وقالت شرطة برلين، في بيان لشبكةCNN ، إنها أوقفت المؤتمر لأن الباحث سلمان أبو ستة "تحدث عبر البث المباشر وهو ممنوع من الظهور السياسي في ألمانيا"، وأضافت: "بسبب الظهور عبر البث المباشر، انتهك المنظمون القواعد".

وذكرت الشرطة أن القواعد المنظمة للفعالية قرئت بـ3 لغات الألمانية والإنجليزية والعربية "قبل بدء المؤتمر تضمنت حظر التحريض وتمجيد العنف وخطاب الكراهية أو الدعوة إلى تدمير إسرائيل من بين أمور أخرى".

وقالت الشرطة إنها "احتجزت مؤقتا" 11 شخصا للتحقق من هوياتهم، لكن لم يبق أحد رهن الاحتجاز.