دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، السبت على لقائه بـ"ملك مصر السابق"، فؤاد الثاني وأسرته خلال زيارته للجونة، وأكد ساويرس شغف الملك فؤاد الثاني بزيارة كل معالم مصر، وهو ما أثار تفاعلا.

وقال نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "سعدت بلقاء والتعرف على جلالة الملك فؤاد الثاني ملك مصر وأسرته في زيارته للجونة، وشغفه بزيارة كل معالم مصر".

ووصف ساويرس الملك فؤاد الثاني، بأنه "قمة في التواضع والأخلاق الرفيعة".

كما نشر رجل الأعمال المصري صورة له برفقة ملك مصر السابق وأرفقها بمنشوره.

وأثار منشور نجيب ساويرس تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي:

ويعيش فؤاد الثاني، نجل الملك الراحل فاروق وولي عهده الوحيد، في سويسرا، وكان قد حظي بلقب الملك لأقل من عام واحد، عندما كان طفلا رضيعا.