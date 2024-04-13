دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، السبت، زيارته إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، مؤكدا أنها "تأتي في ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات الثنائية ووضع المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أدلى بتصريح صحفي قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، صباح السبت، أكد فيه أن هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة، وعلى مستوى ظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية تجاه الأبرياء، والمخاوف من اتساع نطاق الصراع".

وأضاف السوداني بحسب البيان الذي أوردته وكالة "واع" أن "هدف الزيارة هو الانتقال بالعلاقات مع الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة، تتضمن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

وأكد أن "لقاءه بالرئيس (الأمريكي جو) بايدن سيبحث ظروف المنطقة وما تشهده من تصعيد، والدور المشترك في العمل على التهدئة ومنع الصراع من الاتساع بما يؤثر على الاستقرار، كما يستعرض اللقاء عمل اللجنة العسكرية العليا بين العراق والتحالف الدولي، للوصول إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الدول المشاركة في التحالف"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "الزيارة ستشهد لقاءات مع وزراء الخارجية والدفاع والخزانة الأمريكيين، ومستشار الأمن القومي، وغرفة التجارة الأمريكية وكبار المسؤولين في الشركات النفطية والصناعية"، طبقا للوكالة العراقية.