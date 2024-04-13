دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، السبت، القبض على مواطن سعودي في مدينة جدة لتحرشه بامرأة، كما نشر الأمن السعودي وشرطة مدينة جدة اسم المواطن المتحرش تشهيرا به.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "قبضت شرطة محافظة جدة على المواطن ناصر هادي حمد آل صلاح لتحرشه بامرأة".

وأضاف منشور الأمن السعودي أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

ومن جانبها، أعلنت شرطة جدة، في تدوينة نشرتها قناة "الإخبارية" السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن "شرطة منطقة مكة المكرمة ألقت القبض على المواطن ناصر هادي حمد آل صلاح لتحرشه بامرأة".

ونشر الأمن العام السعودي صورة المواطن المعتقل وأرفقها بمنشوره عبر منصة "إكس".