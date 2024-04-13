"تشاجروا في مكان عام".. الأمن السعودي يعلن اعتقال مقيمين من بنغلاديش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، السبت، أنه تم إلقاء القبض على مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، بعد ظهورهم متجمعين في محتوى مرئي، والمشاجرة بينهم في مكان عام بسبب خلاف بينهم، وأكد إحالتهم إلى النيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أعلن أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول ويظهر فيه تجمع ومشاجرة بين مقيمين من الجنسية البنغلاديشية في مكان عام لخلاف بينهم".

وأردف منشور الأمن السعودي قائلا: "فإنه بالتنسيق مع دوريات الأمن، تم القبض عليهم وإيقافهم، واتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن السعودي مقطع فيديو وصورا للمعتقلين من موقع "سناب شات" التابع لوزارة الداخلية السعودية، وأرفقها بمنشوره على منصة "إكس".