مصدر لـCNN: أمريكا طلبت من إسرائيل إبلاغها قبل أي رد محتمل على إيران

(CNN)-- قال مصدر أمريكي مسؤول، لشبكة CNN، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن طلب من نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إخطار الولايات المتحدة قبل أي رد محتمل على الهجوم الإيراني.

وأضاف المصدر أن أوستن تحدث مع غالانت هاتفيا بعد ساعات من إطلاق إيران طائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل.

ووفقا لبيان إسرائيلي عن الاتصال، أطلع غالانت أوستن على العمليات الدفاعية الإسرائيلية حتى الآن، وشدد على أن إسرائيل "مستعدة لأي هجمات أخرى".

وكانت إيران بدأت، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار، أطلقها "الحرس الثوري" الإيراني، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا، فيما أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب الأمني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في تحديث في وقت مبكر من يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، إن الغالبية العظمى من الصواريخ تم اعتراضها خارج الأراضي الإسرائيلية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأضاف أن "بعض القذائف سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية، وسقطت على قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل، مما أدى إلى أضرار طفيفة في البنية التحتية".

واعترضت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 10 صواريخ كروز خارج الأراضي الإسرائيلية، كما تم اعتراض عشرات الطائرات بدون طيار خارج الأراضي الإسرائيلية.

وقال هاغاري إنه تم إطلاق أكثر من 200 "تهديد" بشكل عام من إيران.

وكذلك قال مسؤولون أمريكيون إن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية في الشرق الأوسط اعترضت طائرات مسيرة إيرانية، ولم يحدد المسؤولون كيف اعترضت الولايات المتحدة الطائرات بدون طيار وأين.

وذكر مسؤول دفاعي أمريكي أن بلاده "تواصل إسقاط الطائرات بدون طيار التي تطلقها إيران وتستهدف إسرائيل، وفقا لالتزامنا الصارم بأمنها"، وأضاف: "قواتنا لا تزال في وضع يمكنها من تقديم دعم دفاعي إضافي وحماية القوات الأمريكية العاملة في المنطقة".