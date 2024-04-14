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مصدران يكشفان لـCNN ما فعله الجيش الأمريكي بالتصدي للهجوم الإيراني

الشرق الأوسط
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مصدران لـCNN: الجيش الأمريكي اعترض أكثر من 70 مسيرة و3 صواريخ
صورة أرشيفية لمدمرة أمريكية Credit: SONG KYUNG-SEOK/POOL/AFP via Getty Images

(CNN)--  قال مسؤولان أمريكيان، لشبكة CNN، إن القوات الأمريكية اعترضت أكثر من 70 طائرة بدون طيار و3 صواريخ باليستية على الأقل.

وأضاف مسؤول أن السفن الحربية الأمريكية اعترضت الصواريخ الباليستية في شرق البحر الأبيض المتوسط، أطلقت إيران أكثر من 100 صاروخ باليستي على إسرائيل، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة.

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وتمتلك القوات البحرية الأمريكية حاليا مدمرتين في تلك المنطقة قادرتين على اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وقال مسؤول أمريكي آخر إن طائرات مقاتلة أمريكية أسقطت طائرات بدون طيار أطلقت باتجاه إسرائيل.

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