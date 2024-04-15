مصر.. السجن 15 عامًا لسائق أوبر في قضية "فتاة الشروق"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت محكمة مصرية، الاثنين، بسجن سائق شركة أوبر 15 عامًا وتغريمه 50 ألف جنيه (1036 دولارًا)، بعد إدانته في قضية الفتاة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا باسم "فتاة الشروق".

وأدانت محكمة جنايات القاهرة المتهم في الشروع في خطف المجني عليها حبيبة الشماع، وتزوير أوراق قدمها للعمل بالشركة، وتعاطي مواد مخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر، حسب صحيفة الأهرام الحكومية.

في منتصف مارس/آذار الماضي، توفيت حبيبة الشماع متأثرة بإصابتها بعدما قفزت من سيارة سائق أوبر خشية من محاولة اختطافها. ودخلت الفتاة في غيبوبة دامت 3 أسابيع قبل أن تفارق الحياة.

كان الممثل القانوني لشركة أوبر قال إن المتهم سبق أن أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة، نتيجة لكثرة الشكاوى لحقه من قبل مستخدمي التطبيق، بينما أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام بطاقة هوية شخصية أخرى.

وأفادت النيابة العامة في أوراق القضية إن إحدى الشكاوى من سيدة اتهمت السائق بالتحرش جسديًا بها. وكشفت التحقيقات تعاطيه جوهر الحشيش المخدر، بعد إجراء تحليل له، حسبما قال تقرير الطب الشرعي، وفقا لصحيفة الأهرام.