سيارات غمرتها المياه في ساحة انتظار السيارات خارج مركز التسوق في العاصمة العمانية مسقط، في 4 يناير/كانون الثاني 2022.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت سلطنة عمان، مساء الأحد، مصرع 12 شخصًا، في حين لا يزال البحث جاريًا عن 5 مفقودين آخرين، نتيجة للأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية الاستثنائية التي تعرضت لها مناطق في البلاد، حسبما أوردت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

وأعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، مساء الأحد، في بيان "تسجيل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم، منهم مواطنان و9 طلاب بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين".

وأضاف البيان أنه "لا يزال البحث جاريّا عن 5 مواطنين في ولاية المضيبي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.

من جانبه، قدّم مجلس الوزراء العماني، الاثنين، تعازيه إلى أسر وأهالي الطلبة الذين توفوا في محافظة شمال الشرقية، نتيجة للأمطار الغزيرة والأودية الجارفة المُصاحبة للحالة الجوية الاستثنائية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العماني: "بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدّم مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسر وأهالي الطلبة الذين توفاهم الله تعالى في محافظة شمال الشرقية، نتيجة للأمطار الغزيرة والأودية الجارفة المُصاحبة للحالة الجوية الاستثنائية التي تتعرّض لها البلاد خلال هذه الأيام"، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.

في الوقت نفسه، قالت عائشة بنت جمعة القاسمية، اختصاصية أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني في تصريحات نقلتها الوكالة، الاثنين، إنه "من المتوقع خلال ساعات أن تشتد غزارة الأمطار، وستكون ذروة التأثير في منتصف الليل، والثلاثاء، وحتى فجر الأربعاء".

وأضافت أنّ "الموجة الثالثة من المنخفض هي الأشد والأعمق من حيث التأثير ومن المتوقع أن تشهد محافظات مسندم، والظاهرة، والبريمي، وشمال الباطنة، والداخلية أمطارا غزيرة إلى شديدة الغزارة، وستكون غزيرة إلى متفاوتة الغزارة في محافظات جنوب الباطنة ومسقط وأجزاء من محافظة الوسطى، وستشهد باقي المحافظات أمطارا متفرقة متفاوتة الغزارة"، طبقا لما أوردت الوكالة العُمانية.