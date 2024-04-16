دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مساء الاثنين، دعوة للسعودية لإعادة بناء قبور "أئمة البقيع" في "ذكرى تهديمها"، حسب قوله، مشيدا بسياسة الانفتاح ونبذ التشدد التي ينتهجها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وكتب الحساب الرسمي لمقتدى الصدر في بيان نشره على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بعد ما رأينا من تغيير في سياسات المملكة العربية السعودية وما حدث من انفتاح كبير ونبذ للتشدد في أروقتها على يد ولي العهد السعودي الأخ محمد بن سلمان المحترم".

وأضاف الزعيم الشيعي العراقي: "أجد ذلك فرصة لتذكيرها بإعادة بناء قبور أئمة البقيع روحي لهم الفدى .. وخصوصا ونحن في ذكرى تهديمها على يد بعض المتشددين آنذاك، حيث كان وما زال ذلك التهديم خارجا عن السياقات الشرعية والعقائدية والاجتماعية عند كل الأعراف والأديان والعقائد والانتماءات، وخصوصا وإن من هُدمت قبورهم يمثلون الانتماءات الإسلامية والإنسانية كافة كما هو منصوص في قرآننا العظيم.. فمن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطيهرا، نحن وإياكم مأمورون بمودتهم وطاعتهم بما لا شك فيه"، حسبما ذكر البيان.

وأردف مقتدى الصدر موضحا: "وما الحفاظ على قبورهم وإعادة بنائها إلا ضمن سياق المودة...".

وأضاف الصدر: "فتهديمها جريمة لا تُغتفر وإعادة بنائها عزة لا مزيد عليها"، حسب قوله.

وختم زعيم التيار الصدري بيانه قائلا: "كما وأطالب البرلمان العراقي والحكومة العراقية بالتنسيق العالي مع الحكومة السعودية والجهات المختصة لأجل إتمام هذا المشروع الوحدوي الذي يوافق الاعتدال ونبذ التطرف في كل المنطقة".