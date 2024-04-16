دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن قطاع البحث والإنقاذ في سلطنة عُمان عن ارتفاع عدد الوفيات جراء المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد إلى 18.

وأشار قطاع البحث والإنقاذ، الثلاثاء، إلى "العثور على شخصين من المفقودين الأربعة يوم أمس، أحدهما بصحة جيدة، والآخر (طفل رضيع) وهو مفارق للحياة بمنطقة الشريخة بولاية المضيبي".

وأضاف: "ليرتفع عدد الوفيات إلى 18 وفاة، وما يزال البحث جاريًا عن المفقودَين الآخرَين"، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

وتشهد منطقة الخليج عموما وعُمان خصوصا منخفضا جويا قويا جرت على إثره سيول في عدد من المناطق العُمانية وتأثرت بقية دول المنطقة بأمطار قوية.