دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت رغد صدام، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين تفاعلا، بتدوينة عن أوضاع العالم العربي، أشارت فيها إلى مقولة البعض إن المنطقة ستكون هادئة بدون وجود والدها.

وقالت رغد صدام حسين، في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي عبر منصة إكس: "طالما قالوا إن الشر في المنطقة العربية أساسه (العراق) والرئيس الشهيد صدام حسين وأن المنطقة ستكون هادئة بدونه!"

وأضافت رغد صدام: "اليوم وكل يوم يتذكرونه وأيقنوا أن رؤيته سبقت الآخرين بسنوات عديدة".

وختمت ابنة الرئيس العراقي الراحل منشورها بقولها: "تحية إجلال وتقدير لك أيها البطل، يا من رفعت اسم العراق عاليا".

وأرفقت رغد صدام تدوينتها بمقطع فيديو جمع بين كل من والدها الراحل، والزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، وهما يتبادلان قراء أبيات شعرية من قصيدة حماسية ألفها أحد الشعراء العراقيين، عن حال العالم العربي.

وأثار منشور ابنة الرئيس العراقي الأسبق تفاعلا عبر مستخدمين على منصة "إكس"، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: