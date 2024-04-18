مصر.. سجال علاء مبارك ومصطفى بكري حول الاستيلاء على 75 طن ذهب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري على علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك وما نشره من مرافعة محامي الأسرة، فريد الديب سابقا العام 2014 فيما يتعلق بادعاء استيلاء جمال (شقيق علاء) على 75 طن من الذهب من البنك المركزي المصري.

وقال مصطفي بكري في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "يا سيد علاء مبارك كف عن الكذب، كف عن الادعاءات المغلوطة، لا تستدر عطف الناس بالأكاذيب، أنا لم أتقدم ببلاغ أتهم فيه شقيقك جمال بسرقة الذهب، أنت استشهدت بفريد الديب المحامي، وها هو فريد الديب يعتذر لي علنا ويقول إنه أخطأ، ما رأيك، هل ستعتذر أم تكابر؟".

ورد علاء بتدوينة على صفحت بمنصة أكس قائلا: "يا سيد مصطفى مساء الخير عليك، مش عاجبني أداءك اليوم مالك عصبي كده انهارده ومتنشن شويتين! صحتك بالدنيا يا راجل وسيبك من حدوته عم ذهب دي شوية ذهب يشقلبوا حالك كده.. راجع الكلام اللي أنا كتبته بدقة كان على قصص و أكاذيب حضرتك التي لا تعد ولا تحصى وأكاذيبك وادعاءاتك المغلوطة وقصصك المفبركة خاصة عن الوالد رحمة الله عليه و هو الأمر الذى يهمنا، وحتى تكون الأمور واضحة اسمع هذا الجزء البسيط جداً من اكاذيبك من كتابك اللي اخذه الاستاذ فريد إلى المحكمة وقولنا ده كلامك ولا الاستاذ فريد بيألف اتمنى لك نوماً هادئاً".

وكان محامي أسرة مبارك، فريد الديب، قد قال خلال مجريات القضية العام 2014 إن "البنك المركزي لا يمتلك تلك الكمية، وتم إحالة البلاغ لهيئة الرقابة الإدارية لإجراء تحرياتها بشأنه، وبإجراء التحريات، تبين عدم وجود سحب من البنك المركزي طوال عهد مبارك، وأن آخر عملية سحب تمت منذ فترة تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات. كما أشارت التحريات إلى أن أرصدة الذهب التي تم سحبها من البنك المركزي كانت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لسداد الالتزامات المستحقة لصالح صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية.. أحب أن أضيف أن الرئيس جمال عبد الناصر سحب جزء كبير من ذهب البنك المركزي لإصلاح خزانة سوريا خلال فترة وحدة مصر وسوريا"، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام حينها.