هذا المقال بقلم البروفيسور جيفري ساكس من جامعة كولومبيا وسيبيل فارس مستشارته لشؤون الشرق الأوسط، والآراء الواردة أدناه تعبر عن وجهة نظر الكاتبين ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

هذا الأسبوع، تتاح للولايات المتحدة والمملكة المتحدة الفرصة لتصحيح عقود من أخطائهما الجيوسياسية الصارخة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الترحيب بفلسطين باعتبارها الدولة العضو رقم 194 في الأمم المتحدة. لقد دمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الشرق الأوسط، أكثر من أي دولة أخرى، من خلال تدخلاتهما المتواصلة وغطرستهما الإمبريالية. هذا الأسبوع لديهم الفرصة لإجراء بعض التعديلات

وتعترف 139 دولة بالفعل بدولة فلسطين، أي أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وستنضم قريبا عدة دول أوروبية إلى القائمة. ومع ذلك، فقد منعت الولايات المتحدة حتى الآن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، مع بقاء المملكة المتحدة دائمًا على مقربة من قيادة الولايات المتحدة. وقد دعم كلاهما بلا هوادة حكم الفصل العنصري الإسرائيلي على فلسطين، ويدعمان حالياً إسرائيل بنشاط في تدميرها المروع لغزة

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اليوم، سوف يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة – إذا لم تمنع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ذلك مرة أخرى باستخدام حق النقض. وبالعودة إلى عام 2011، حصلت فلسطين على دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحصول على العضوية، إلا أن الولايات المتحدة أجبرت الفلسطينيين على قبول وضع "مراقب" بدلا من ذلك، ووعدتهم بأن العضوية الكاملة ستتبع قريبا، وهو خداع أمريكي آخر.

لم تقم أي دولة في العالم بتدمير الشرق الأوسط أكثر من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن المؤكد أن الدور القيادي يذهب إلى بريطانيا، التي يعود تاريخ مكائدها الإمبريالية في المنطقة إلى القرن التاسع عشر ومازالت مستمرة حتى اليوم. وقد أبقت بريطانيا مصر تحت سيطرتها لعقود من الزمن، من ثمانينيات القرن التاسع عشر إلى خمسينيات القرن العشرين. لقد وعدت بشكل مخادع بأجزاء متداخلة من الشرق الأوسط العثماني ثلاث مرات خلال الحرب العالمية الأولى: للفرنسيين (في معاهدة سايكس بيكو)، وللعرب (في مراسلات مكماهون-حسين)، وللصهاينة (في وعد بلفور). )، بدعوى تخصيص ما ليس لهم في المقام الأول.

بعد الحرب العالمية الأولى، أخذت بريطانيا فلسطين لنفسها بموجب ما يسمى بالانتداب من عصبة الأمم التي أنشئت حديثا، في حين حصلت فرنسا على الانتداب على لبنان وسوريا. لقد تركت بريطانيا فلسطين في حالة من الفوضى في عام 1947، ولكنها واصلت تدخلاتها بلا هوادة من خلال التعاون مع فرنسا وإسرائيل لغزو مصر في عام 1956. كما ساهم التدخل البريطاني في الدمار والفوضى في اليمن، والعراق، وأجزاء أخرى كثيرة من الشرق الأوسط.

بعد الحرب العالمية الثانية، واصلت الولايات المتحدة من حيث توقفت بريطانيا، وانضمت أولاً إلى بريطانيا في الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني مصدق من قبل MI6-CIA في عام 1953، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مسيرة مهنية طويلة في عمليات تغيير النظام التي قادتها وكالة المخابرات المركزية بما في ذلك أفغانستان. العراق وسوريا وليبيا وغيرها. طوال فترة ما بعد الحرب، كانت الولايات المتحدة هي الوسيط غير النزيه الرئيسي بين إسرائيل وفلسطين، على سبيل المثال، دعت إلى إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 2006، لكنها قاطعت بعد ذلك وحاولت الإطاحة بحماس عندما فازت في تلك الانتخابات. في عام 2011، عندما تقدمت فلسطين بطلب للحصول على عضوية الأمم المتحدة، وحصلت على دعم لجنة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ضغطت الولايات المتحدة على فلسطين للانتظار وقبول وضع المراقب بدلا من ذلك، ووعدت بالعضوية الكاملة قريبا. وكانت هذه كذبة أخرى.

على الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي العديدة على مر السنين التي تدعو إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، رفضت الحكومات الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بشكل صارخ قيام دولة فلسطين المستقلة. تضم حكومة نتنياهو الحالية متطرفين يمينيين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير الذين يدعون علناً إلى التطهير العرقي في الضفة الغربية وقطاع غزة لإنشاء إسرائيل الكبرى من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. لكن على الرغم من استفزازات إسرائيل المتواصلة، والقتل الروتيني للفلسطينيين (المعروف باسم "جز العشب")، والانتهاكات المتكررة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والآن المذبحة في غزة، ظلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ثابتتين في دعم إسرائيل ومعارضة فلسطين. إذا لم يكن هناك شيء خاطئ على الإطلاق.



والسؤال هو ما إذا كان لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أي حس أو شعور بالخجل في هذه المرحلة. وقد يظنون أنهم يدعمون إسرائيل من خلال منع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، ولكن الحقيقة هي أن إسرائيل أصبحت أكثر عزلة وتعرضاً للخطر من أي وقت مضى بسبب تطرف الحكومة الإسرائيلية، وعنفها الصادم ضد الشعب الفلسطيني، وحكمها العنصري. منذ بداية الحرب في الخريف الماضي، تم إحصاء 33 ألف فلسطيني رسمياً على أنهم قتلى، إلا أن عدد القتلى الفعلي أعلى بكثير، حيث لا يزال عشرات الآلاف غيرهم مدفونين تحت الأنقاض أو ماتوا بسبب الحرمان الشديد من الغذاء والماء والرعاية الصحية.

ولكن من المؤسف أن المعايير المزدوجة والأكاذيب التي تتبناها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أصبحت واضحة للعيان في الأيام الأخيرة. الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل أساسي رفض إدانة القصف الإسرائيلي غير القانوني للمجمع الدبلوماسي الإيراني في دمشق بسوريا في الأول من إبريل/نيسان، لكنه أدان إيران بشدة عندما شنت هجوماً مضاداً بعد أسبوعين. إن هذه المعايير المزدوجة السخيفة تجعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تبدوان أشبه بالمتنمرين الوقحين في أعين بقية العالم.

بعد أكثر من قرن من تدخل المملكة المتحدة والولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حان الوقت لنكون صادقين بشأن الحقائق والحلول. والأهم من ذلك، أن الترحيب بفلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين وفقا للقانون الدولي هو الطريق إلى السلام والعدالة والأمن لكل من إسرائيل وفلسطين. ويؤيد معظم العالم هذا الحل بحماس. إنها مجرد مسألة ما إذا كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستستخدمان حق النقض ضده. لقد حان الوقت للقوتين اللتين بذلتا أقصى ما في وسعهما لتدمير الشرق الأوسط لدعم المسار الحقيقي للسلام من خلال الترحيب بفلسطين كدولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة الآن، وليس في مستقبل أسطوري يعرقله المتشددون الإسرائيليون إلى الأبد..