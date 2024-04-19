(CNN) -- أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان تقارير وسائل الإعلام التركية بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، سيزور تركيا، السبت.

وقال أردوغان حول اللقاء المرتقب مع هنية: "ما سنتحدث عنه سيكون بيننا الآن. وسنقوم بخطواتنا وفقاً لذلك".

وفيما يتعلق بالتصعيد الأخير، بدا أن أردوغان يتحسر على الافتقار إلى القيادة الدولية، وقال: "إسرائيل تقول أشياء مختلفة، إيران بالطبع لديها آراء مختلفة، ولا أحد يتبنى الهجوم". وأردف قائلا: "لا يمكنك أن تقول: "ما تقوله إيران صحيح". لا يمكنك أن تقول: "ما تقوله إسرائيل صحيح" أيضاً".

وتابع الرئيس التركي: "عندما تنظر إلى الولايات المتحدة، يقولون "كنا على علم، لم نكن على علم"".

وقال أردوغان أيضًا إنه لم يُفاجأ باستخدام أمريكا حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان من شأنه أن يمهد الطريق لاعتراف الأمم المتحدة الكامل بدولة فلسطينية، الخميس.

وعن ذلك، صرّح الرئيس التركي: "في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي الوقت الذي دعم فيه العالم فلسطين. دعمت أمريكا إسرائيل مجددا. لم نتوقع أي شيء مختلف لكن الأمر أعطانا فرصة لرؤية ذلك".

يذكر أن واشنطن كانت قد استخدمت حق النقض "الفيتو" لإفشال الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.