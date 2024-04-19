شرطة باريس: رجل يحمل قنبلة يدوية أو سترة ناسفة يدخل القنصلية الإيرانية

صورة أرشيفية لمظاهرات من أمام موقع السفارة الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس في 14 سبتمبر/أيلول 2018.

(CNN)-- قالت شرطة باريس لشبكة CNN، الجمعة، إن أحد الشهود العيان رأي رجلا يدخل القنصلية الإيرانية في باريس، وهو يحمل "قنبلة يدوية أو سترة ناسفة".

وأضافت شرطة المدينة أن الرجل دخل المبنى حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي،(الخامسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، الجمعة.

وأوضحت أنه تم نشر وحدة شرطة متخصصة في مكان الحادث في الدائرة 16 بوسط باريس، قرب نهر السين.

وأفاد تلفزيون BFM التابع لشبكة CNN، أنه تجري الآن عملية للشرطة في القنصلية الإيرانية في باريس.

وقامت الشرطة في باريس بتطويق المنطقة المحيطة بالقنصلية الإيرانية في وسط باريس.

وتم إغلاق منطقة واسعة تؤدي إلى الطريق الذي تقع فيه القنصلية الإيرانية إلى شارع الرئيس ويلسون من قبل الشرطة ورجال الإطفاء.

وأعلن نظام النقل العام في باريس، أن ثلاثة خطوط مترو معطلة.

ولاحقا، قالت الشرطة لشبكة CNN، الجمعة، إن المشتبه به خرج من مبنى القنصلية الإيرانية، ويتم فحصه من قبل وحدة الشرطة المتخصصة.

وفي الوقت نفسه، غردت السفارة الأمريكية في تنبيه أمني قالت فيه: "طلبت سلطات باريس من الناس الابتعاد عن محيط البعثة الدبلوماسية الإيرانية في الدائرة 16 بباريس في ضوء العملية الأمنية المستمرة. يُنصح الأمريكيون بتجنب المنطقة واتباع تعليمات السلطات المحلية. يُرجى متابعة المصادر الفرنسية الرسمية عبر الإنترنت للحصول على التحديثات".