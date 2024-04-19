السعودية.. امرأة تظهر بفيديو "ذي مضامين جنسية" والأمن العام يتحرك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألقى الأمن العام السعودي القبض على امرأة ظهرت في مقطع فيديو "ذي مضامين وإيحاءات جنسية"، وأحالها إلى النيابة العامة، وفقا لبيان صدر عنه الجمعة.

وقال الأمن العام في بيانه: "قبضت شرطة المنطقة الشرقية على امرأة في مدينة الدمام لتوثيقها ونشرها محتوى مرئي ذي مضامين وإيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة".

وأردف الأمن السعودي في بيانه بالقول إنه "جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة".

وتداولت وسائل إعلام سعودية وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المقطع ولكن دون إظهار المحتوى أو السيدة المعنية في المقطع.