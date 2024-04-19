وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجار شمال غرب أصفهان

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، الجمعة، إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران، وأضاف أن الهدف ليس نوويا.

وذكر المسؤول أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستنتقم من إيران في الأيام المقبلة.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت تعليق الرحلات الجوية إلى طهران وأصفهان وشيراز، و تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في عدة محافظات، بعدما أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجار شمال غرب مدينة أصفهان.

وقالت قناة برس تي في الإيرانية إن دوي انفجار سُمع بالقرب من وسط المدينة، ولا يزال سبب هذا الانفجار مجهولا.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء بسماع دوي 3 انفجارات بالقرب من القاعدة العسكرية التي تتمركز فيها الطائرات المقاتلة في الجزء الشمالي الغربي من مدينة أصفهان، وقالت مصادر للوكالة: "تم تفعيل الدفاع رداً على جسم يرجح أن يكون طائرة بدون طيار".

وحسبما ذكرت "فارس"، فإن رادار عسكري كان أحد الأهداف المحتملة، وأن نوافذ العديد من مباني المكاتب في هذه المنطقة تحطمت.

ونقلت "برس تي في"، عن مسؤول إيراني قوله، إن الرحلات الجوية المغادرة من عدة مطارات إيرانية ألغيت.

وأظهر موقع تتبع الرحلات الجوية Flight Radar 24 أن العديد من الرحلات الجوية تم تحويل مسارها بعيدا عن المجال الجوي الإيراني، في وقت مبكر من يوم الجمعة، وأحصت شبكة CNNما لا يقل عن 8 رحلات جوية تم تحويل مسارها.

وتأتي تلك التقارير عن الانفجار بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، لشبكة CNN، بأنه إذا قامت إسرائيل بأي عمل عسكري آخر ضد إيران، فإن ردها سيكون “فوريا”.