دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود في السعودية، في وقت متأخر مساء الجمعة، أنه تم إنقاذ مواطن خليجي إثر بلاغ من ذويه عن فقدانه في صحراء الربع الخالي، وتم العثور عليه وتقديم المساعدة اللازمة له، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونقلت الوكالة عن حرس الحدود قوله في بيان: "أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في المنطقة الشرقية، مواطنًا خليجيًا إثر بلاغ من ذويه عن فقدانه في صحراء الربع الخالي".

وأضاف حرس الحدود أنه "تم العثور عليه وتقديم المساعدة اللازمة له، وهو بصحة جيدة"، حسبما ذكر بيان نشره الحساب الرسمي لحرس الحدود السعودي على منصة إكس"، تويتر سابقا.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود السعودية "بالاتصال على رقمين للطوارئ، في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وباقي مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة"، طبقا لما ذكرت وكالة "واس".