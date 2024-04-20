داخلية السعودية تعلن إعدام الصيعري قصاصا وتكشف كيف قتل الشهري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق مواطن في منطقة عسير، بعد محاكمته وثبوت اتهامه بتهمة قتل مواطن آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الداخلية السعودية: "أقدم عبدالله بن مقبل بن عوض الصيعري، سعودي الجنسية، على قتل عبدالعزيز بن فائز بن عائض الشهري، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما"، طبقا لما أفادت الوكالة السعودية.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيد من مرجعه".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عبدالله بن مقبل بن عوض الصيعري، سعودي الجنسية، السبت 11/ 10/ 1445هجرية، الموافق 20/ 4/ 2024 ميلادية بمنطقة عسير"، بحسب وكالة "واس".