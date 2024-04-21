دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، الأحد، إن أمرا أميريا صدر في الكويت، بتعيين رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، في منصب نائب الأمير طوال فترات غياب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد.

وقال نص الأمر الأميري: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445هجري، الموافق 4 يناير 2024 ميلادي، بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 12 رجب 1445 هجري، الموافق 24 يناير 2024 ميلادي، بتعيين نائب للأمير، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445 هجري الموافق 15 أبريل 2024 ميلادي، بتعيين رئيس لمجلس الوزراء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة: أمرنا بالآتي":

وأضاف الأمر الأميري:

"مادة 1: يُعين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح نائبا للأمير طوال فترات غياب سمور الأمير عن البلاد.

مادة 2: يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.

مادة 3 : يُلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا الأمر.

مادة 4: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الأمر ويبلغ مجلس الأمة به ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية".

وفي الوقت نفسه، استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر، بقصر بيان، الأحد، الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.

وتم تعين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء في 15 أبريل/ نيسان 2024، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.