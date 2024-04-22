(CNN) – أشار تحليل الأقمار الصناعية الذي أجراه الباحثون في مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك وجامعة ولاية أوريغون إلى أن أكثر من 56٪ من المباني قد تضررت أو دمرت في غزة حتى 2 إبريل/نيسان 2024.

ولا تزال التقارير تشير إلى استمرار القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة، قد أدى إلى دمار هائل للمنازل والمبان وغيرها من البنية التحتية المدنية.

وقد بلغت الأضرار المبلغ عنها أكثر من 60% من المباني السكنية وأكثر من 80% من المنشآت التجارية. وفقًا للبنك الدولي اعتبارًا من يناير 2024.

وأفاد المكتب الإعلامي في غزة أيضًا أنه تم تدمير 237 مسجدًا و3 كنائس على الأقل. بما في ذلك 155 منشأة صحية أيضًا قد تضررت حسب وزارة الصحة في غزة، وفقا للأونروا 163 منشأة تابعة لها قد تضررت. حتى 19 أبريل 2024.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه حجم الدمار والضرر المحتمل في المناطق السكنية والأحياء البشرية والبنية التحتية في قطاع غزة حتى 2 أبريل 2024.