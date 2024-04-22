دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، الاثنين، إلى أبوظبي، في أول زيارة دولة يقوم بها إلى الإمارات، وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد في مقدمة مستقبليه، لدى وصوله، وسط تفاعل على حفاوة الاستقبال ووصفه بـ"الـمهيب".

واستقل محمد بن زايد وسلطان عمان سيارة مزينة بعلمي البلدين، حتى وصول الموكب إلى قصر الوطن في العاصمة الإماراتية.

وعلى جانب الطريق من المطار إلى القصر اصطفت فرق الاستقبال والفرسان وفرق الفنون الشعبية ومواطنون وهم يلوحون بعلمي الإمارات وسلطنة عمان، كما حلقت طائرات استعراض إماراتية فوق سماء القصر ترحيبا بضيف البلاد، كما رافق الطائرة، التي تقل سلطان عمان لدى دخولها أجواء الإمارات، عدد من طائرات الاستعراض الإماراتية ترحيبا به.

ووصفت وسائل إعلام وصحف إماراتية، استقبال سلطان عمان بـ"المهيب".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن محمد بن زايد "استقبل سلطان عمان وجرت له مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن".

وأضافت الوكالة: "رحبت ثلة من الفرسان على صهوات الخيول وفرق الهجانة بالضيف، وقدمت فرق الفنون الشعبية الإماراتية المتنوعة عروضها احتفاء بزيارته، ثم اصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضيف البلاد الكبير إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وسلطنة عمان، واصطفت ثلة من حرس الشرف، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة جلالته، كما وقفت مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية بزيارة جلالته".

وأردفت الوكالة الإماراتية: و"حلق فريق (فرسان الإمارات) الوطني للاستعراضات الجوية، في سماء قصر الوطن، مشكلاً لوحة لعلم سلطنة عمان، كما تزينت معالم أبوظبي وشوارعها بأعلام السلطنة وعلى امتداد الطريق من مطار الرئاسة إلى قصر الوطن والعبارات الأخوية الترحيبية بصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة واحتفاء بزيارته إلى البلاد".

ثم صافح سلطان عُمان أصحاب السمو والشيوخ وكبار المسؤولين في دولة الإمارات.