دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبرمت كل من الإمارات وتركيا والعراق وقطر، الاثنين، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع "طريق التنمية"، خلال اجتماع في العاصمة العراقية، بغداد.

وجرى توقيع المذكرة في القصر الجمهوري ببغداد، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طرق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وشارك في حفل التوقيع، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل محمد المزروعي، ووزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، ووزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، ووزير المواصلات القطري، جاسم بن سيف السليطي.

وقال رئيس الوزراء العراقي، إنه "جرى توقيع مذكرة تفاهم رباعية، تتضمن المبادئ الخاصة بطريق التنمية"، مضيفا أن "طريق التنمية سينقل المنطقة اقتصاديا".

وتابع قائلا إن "طريق التنمية ليس لاختصار المسافات فقط، بل سيتحول إلى جسر رابط بين شعوب المنطقة وثقافاتها، وسيدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، الاثنين، أن "مذكرة طريق التنمية تتضمن قيام الدول الموقعة بوضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع".

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي، والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي".

وبدورها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء، الاثنين، أن "مشروع طريق التنمية المزمع تنفيذه بين تركيا والعراق، يهدف إلى إنشاء ممر نقل بري وسكك حديدية من البصرة إلى تركيا".

وأضافت الوكالة أن "الطريق يحمل أهمية استراتيجية لبلدان المنطقة، وسيعزز التعاون الإقليمي، وسيعود بالفائدة على مساحة جغرافية كبيرة من أوروبا إلى الخليج".

وقال وزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الأحد، إنه "عند اكتمال مشروع طريق التنمية الذي يمر من العراق والأراضي التركية، فإن عملية شحن البضائع ستنخفض إلى 25 يوما"، حسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

وأوضح أورال أوغلو، أن "حركة السفن التي تمر عبر قناة السويس تستغرق 35 يوما، وأكثر من 45 يوما عبر رأس الرجاء الصالح، أما عند اكتمال طريق التنمية فإن الوقت سينخفض إلى 25 يوما".

وأضاف الوزير التركي أن "المرحلة الأولى من المشروع سيتم تشغيلها العام المقبل، مشيرا إلى أنهم يخططون لبناء 1200 كيلومتر من السكك الحديدية والطرق السريعة ونقل الطاقة وخط للاتصالات ضمن نطاق المشروع".

ووصل أردوغان، الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، وعلى هامش زيارته أبرمت تركيا والعراق، 26 اتفاقية في مجالات مختلفة، بحسب وكالة "الأناضول". كما وقع أردوغان والسوداني على "مذكرة تفاهم بشأن الإطار الاستراتيجي"، وعلى "اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه" بين البلدين، بحسب وكالة "واع".