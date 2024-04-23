آخر تطورات العمليات في غزة.. الجيش الإسرائيلي وصحفي CNN يكشفان

(CNN) -- أفاد كل من الجيش الإسرائيلي والصحفيين في غزة عن وقوع غارات مكثفة خلال الليل وحتى الثلاثاء في عدة أجزاء من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "أصاب بدقة قاذفات صواريخ تابعة لحماس في جنوب غزة" بينما استمرت أنشطة "مكافحة الإرهاب" في الجزء الأوسط لقطاع غزة.

وفي تحديث لعمليات الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إن الطائرات المقاتلة أكملت "عدة غارات جوية خلال الليل على مواقع إطلاق حماس الواقعة في جنوب غزة. تم تجهيز مراكز الإطلاق لتنفيذ هجمات، لكنها تعرضت للضرب قبل أن تُنفذ أي إطلاق نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "القوات استمرت في نشاطها لمكافحة الإرهاب في وسط قطاع غزة. خلال أحد الأنشطة، تمكنت القوات من القضاء على عدد من الإرهابيين باستخدام نيران القناصة"، على حد قوله.

وقال صحفي يعمل لدى شبكة CNN في مدينة غزة إن الدبابات والمدفعية الإسرائيلية استمرت في إطلاق النار على أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة خلال الليل حتى الثلاثاء.

وأشار الصحفي إلى أن غارة جوية إسرائيلية واحدة استهدفت محيط وادي غزة في وسط غزة، واثنتين أخريين استهدفتا منطقة مخيم البريج للاجئين.

كما أفاد الصحفي بقصف مدفعي إسرائيلي لأهداف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وبالقرب من مدينة رفح جنوب القطاع أيضا.

وقالت بلدية سديروت الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة إن شظايا صاروخ تسببت في حريق في مستودع. ولم يكن هناك ضحايا.