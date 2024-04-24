(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يعتقد أن إدارة جامعة كولومبيا ارتكبت "خطأ فادحا" بإلغاء حضور الفصول الدراسية وجعلها مختلطة حتى انتهاء فصل الربيع على خلفية الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وأضاف ترامب للصحفيين في برج ترامب بينما كان يجيب على بعض الأسئلة بعد استقباله رئيس الوزراء الياباني السابق تارو آسو:"ما الذي يحدث للكليات التي يغلقون فيها جامعة كولومبيا الآن؟ أعني أنه مجرد جنون، يجب أن تكتسب إدارة كولومبيا القليل من القوة والشجاعة وتبقي مفتوحة، هذا جنون ويعني أن الطرف الآخر يفوز"، وتابع: "الأشخاص الذين يديرون كولومبيا ارتكبوا خطأً فادحا".

ويواصل طلاب جامعة كولومبيا اعتصامهم ويقولون إنهم لن يغادروا حتى يتم تلبية المطالب المتعلقة بـ"سحب الاستثمارات بالكامل" من أي شيء متعلق بإسرائيل، وتطبيق الشفافية المالية في استثمارات الجامعة، والعفو عن أي إجراءات تأديبية للطلاب المشاركين في الاحتجاجات.

وفي المقابل، حذر مسؤولو الجامعة من أن الاعتصام "ينتهك القواعد" لكنهم لم يعلنوا عن عواقب تأديبية محددة.

وقال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز إن السلطات حددت "محرضين خارجيين" تسببوا في مشاكل في الاحتجاجات الطلابية السلمية في الغالب في كولومبيا وجامعة نيويورك وجامعات أخرى في المدينة.

يذكر أن البيت الأبيض قال، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "على علم" بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات.

وقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، للصحفيين: "نعلم أن هذه لحظة مؤلمة للعديد من المجتمعات، ونحن نحترم ذلك، وندعم حق كل أمريكي في الاحتجاج السلمي، وهذا أمر كنا متسقين بشأنه"، وأضاف أن أن البيت الأبيض يدين "الدعوات للعنف والخطاب المعادي للسامية".