(CNN)-- نشرت حركة "حماس"، الأربعاء، مقطع فيديو للرهينة الإسرائيلي-الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين، وهو أول دليل على أنه نجا من إصابته بجروح بالغة في الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ويظهر الرهينة في الفيديو غير المؤرخ وقد فقد جزءا من ذراعه اليسرى فوق اليد بقليل.

ولم يظهر أي مؤشر حول تاريخ تصوير الفيديو الذي نشرته الحركة، وقد كان مقطع فيديو سابق قد أظهر تعرض بولين لإصابة قوية في ذراعه في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ويظهر الفيديو الرهينة وهو يجلس على كرسي ويتحدث للكاميرا بشكل مباشر، ويشير أحيانًا بذراعه المصابة، ويعرّف عن نفسه ويعطي تاريخ ميلاده واسمي والديه.

ويقول بولين في الفيديو إنه "هنا منذ ما يقرب من 200 يوم"، مما يشير إلى أنه تم تصويره في وقت ما قبل الثلاثاء، وهو اليوم الـ 200 من الحرب.

وقد تم اختطاف غولدبرغ بولين من مهرجان نوفا للموسيقى في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وانتقد بولين حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما فعل عدد من الرهائن الذين ظهروا في المقاطع التي نشرتها حركة "حماس".

ويذكر بولين وزراء الحكومة الإسرائيلية الذين يجلسون لتناول العشاء مع عائلاتهم، في إشارة واضحة إلى عطلة عيد الفصح اليهودي، التي بدأت ليلة الإثنين.

وحث عائلته على البقاء أقوياء من أجله وختم بقوله أنه يأمل أن يكون قادرا على إعطائهم بعض الراحة في العطلة.