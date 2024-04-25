السعودية توقف المالكي لتحرشه بمواطن في مكة وتشهّر باسمه كاملا

صورة ارشيفية لعناصر بالأمن السعودي في مكة العام 2007

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيان وزارة الداخلية السعودية الذي شهّرت فيه باسم مواطن أقدم على التحرش بمواطن آخر الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على المواطن فيصل ماجد عوض المالكي لتحرشه بآخر".

ونشرت وزارة الداخلية السعودية صورة للمتحرش المشهّر به (من الظهر) عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الداخلية السعودية إلقاء القبض على المالكي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".