بالفيديو.. محمد بن سلمان في منصة متابعة منافسات "فورمولا إي" بالرياض

كيف يؤثر توجه محمد بن سلمان إلى الصين وروسيا على العلاقة مع أمريكا؟

بين النفي والتأكيد.. تفاصيل أنباء اللقاء المزعوم بين نتنياهو ومحمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار أحد أشهر لاعبي الشطرنج في العالم، ماغنوس كارلسن، تفاعلا واسعا خلال مقابلة أجراها مرتديا أجهزة كشف الكذب وإجابته على سؤال عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وسئل كارلسن في مقابلة أجراها معه لاعب الشطرنج، ديفيد هويل، ونشرها موقع الشطرنج العالمي على يوتيوب: "هل سبق وأعجبت بشخصية شهيرة؟" ليجيب كارلسن: "نعم"، وبسؤال عن هوية هذه الشخصية أجاب: "ولي عهد المملكة العربية السعودية".

ونشر كارلسن مقطع فيديو من المقابلة ذاتها ورده تحت جهاز كشف الكذب عمّا إذا كان قلقا من وجود لاعب شطرنج أفضل منه في العالم، ليرد بـ"لا" وتكون الإجابة "صحيحة (صادق)" وفقا لما أظهره الجهاز.

ويعتبر كارلسن البالغ من العمر 33 عاما موهبة بالشطرنج لا تظهر إلا مرة واحدة في الجيل بنظر العديد من المراقبين وعشاق اللعبة.