السعودية.. فيديو ادعاء فتاة تعرضها لتهديد وضرب في الرياض يثير تفاعلا والداخلية ترد

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
السعودية.. فيديو ادعاء فتاة تعرضها لتهديد وضرب في الرياض يثير تفاعلا والداخلية ترد
Credit: Justin Setterfield/Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تدعي تعرضها للضرب من قبل شقيقها في العاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي اثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية نشرت صورة لشقيق الفتاة المدعية (من ظهره) بعد ضبطه من قبل عناصر الأمن.

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض محتوى مرئيا لفتاة تدعي فيه تعرضها للتهديد والضرب من شقيقها، وجرى ضبطه".

وتابعت الداخلية في بيانها أنه جرى "التنسيق مع وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة القضية إلى جهة الاختصاص".

قد يهمك أيضاً

السعودية.. محتوى "مسيء للذات الإلهية" يثير تفاعلا والداخلية ترد

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.