دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تدعي تعرضها للضرب من قبل شقيقها في العاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي اثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية نشرت صورة لشقيق الفتاة المدعية (من ظهره) بعد ضبطه من قبل عناصر الأمن.

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض محتوى مرئيا لفتاة تدعي فيه تعرضها للتهديد والضرب من شقيقها، وجرى ضبطه".

وتابعت الداخلية في بيانها أنه جرى "التنسيق مع وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة القضية إلى جهة الاختصاص".