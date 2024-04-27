اغتيال "بلوغر" عراقية وسط بغداد.. ووزارة الداخلية تفتح تحقيقا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، لقطات فيديو زعموا أنها لاغتيال البلوغر العراقية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الملقبة باسم "أم فهد"، بينما أعلنت وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيق في الحادث.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، في وقت متأخر مساء الجمعة، أن "وزارة الداخلية شكلت فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، على يد مجهولين في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد".

وأضافت وزارة الداخلية العراقية في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا أنه "لا صحة للأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على المشتبه به في حادث مقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد، وما زالت التحقيقات مستمرة وفي بدايتها".

ونشرت وسائل إعلام عراقية منها قناة "الأولى العراقية" تفاصيل عن الحادث، وأوضحت أن الضحية كانت تستقل سيارة من طراز "كاديلاك" مع زميلة لها وأسفر الحادث عن مقتل البلوغر العراقية وإصابة زميلتها وحالتها مستقرة بعد نقلها للمستشفى.

وأضافت مراسلة القناة أن "الحادث وقع أمام منزل الضحية في منطقة زيونة وسط بغداد، وأن قوات الأمن العراقية لم تتمكن حتى الآن من القبض على الجاني الذي استولى على هاتف الضحية المحمول"، بحسب مقطع فيديو نشرته القناة على حسابها عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها، زعموا أنها تظهر المسلح الذي ترجل من على دراجته النارية التي كان يستقلها واختبأ خلف سور، قبل أن يتوجه نحو السيارة، ثم قام بفتح الباب وأفرغ الرصاص في رأس من بداخلها.