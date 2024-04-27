دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في منطقة الرياض، بعد محاكمته وثبوت "اتهامه بارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنه، وتبنيه منهجا إرهابيا"، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوزارة في بيانها: "بتوفيق من الله وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات تم القبض بتاريخ 6 / 6 / 1442هجرية، على/ نومان بن عافت بن مضحي الظفيري، سعودي الجنسية، لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتأييده للفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية"، طبقا لما أفادت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية في بيانها أن "التحقيق من قبل النيابة العامة انتهى إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أُسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "تم تنفيذ حكم القتل بالمذكور، السبت، 18/ 10/ 1445هجرية، الموافق 27/ 4/ 2024 ميلادية بمنطقة الرياض"، بحسب ما أوردت "واس".