دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، الأحد، وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال زيارته إلى العاصمة السورية، دمشق.

وقالت الرئاسة السورية، في منشور عبر حسابها على منصة إكس، تويتر سابقًا، إن "الرئيس بشار الأسد استقبل عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين".

وأضافت الرئاسة السورية أن "الأسد شدد على تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل ما يشهده العالم من أحداث وتطورات".

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والتحضيرات والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لإنجاح القمة العربية الـ33 المقررة الشهر المقبل في العاصمة البحرينية، المنامة".

وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، استقبل في وقت سابق، وزير خارجية البحرين والوفد المرافق له، وبحث "الجانبان العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وأكدا ارتياحهما لما وصلت إليه، وشددا على ضرورة تعزيزها لما فيه من مصلحة مشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين"، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية.

كما استعرض الجانبان "التحضيرات الجارية لعقد القمة الـ33 لجامعة الدول العربية، وضرورة أن تدعم القمة مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزز القدرات العربية في مواجهة التحديات المختلفة"، بحسب سانا.