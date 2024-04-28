دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ 3 أحكام بالإعدام بحق 3 أشخص أحدهم يمني الجنسية وآخرين من الجنسية السعودية، وفيما يلي ما ورد في بيانات وزارة الداخلية وفقا لما نشره وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

إعدام عبدالسلام أحمد مهدي شداد (يمني)

أقدم عبدالسلام أحمد مهدي شداد - يمني الجنسية - على قتل بدر بن محمد بن صالح الشمري - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.. وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني يوم 15 / 10 / 1445هـ الموافق 24 / 04 / 2024م بالمنطقة الشرقية.

إعدام حسين بن ناصر بن مهدي القحطاني (سعودي)

أقدم حسين بن ناصر بن مهدي القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل سعيد بن مسفر بن علي القحطاني - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.. وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم السبت 18 / 10 / 1445 هـ الموافق 27 / 4 / 2024 م بمنطقة عسير.

إعدام نومان بن عافت بن مضحي الظفيري (سعودي)

قبض عليه بتاريخ 6 / 6 / 1442هـ لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتأييده للفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية، وانتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور يوم السبت 18 / 10 / 1445هـ الموافق 27 / 4 / 2024م بمنطقة الرياض.