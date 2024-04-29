(CNN) – انحرفت طائرة تابعة لخطوط "طيران ناس" السعودية الخاصة، عن مسارها أثناء هبوطها في مطار الملك خالد في العاصمة، الرياض، دون وقع إصابات بين الركاب، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية الإثنين.

وقالت القناة السعودية نقلا عن مطار الملك خالد إن الطائرة القادمة من العاصمة القطرية، الدوحة، انحرفت عن مسارها أثناء هبوطها.

وذكرت القناة في نشرة إخبارية: "أوضح مطار الملك خالد الدولي أنه في يوم أمس أثناء هبوط رحلة طيران ناس القادمة من الدوحة انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مرورا بالمنطقة الترابية العازلة بينهما".

وأردف المطار حسبما نقلت "الإخبارية" أنه "بعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها وتم نزول الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار، وجار استكمال الإجراءات النظامية اللازمة".

وعادة ما يختار المسافرون السفر عبر "طيران ناس" بسبب فرق أسعار التذاكر، إذ تُعتبر الحجوزات على هذه الشركة أقل تكلفة من غيرها.