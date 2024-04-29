السعودية.. تداول فيديو "إعصار قمعي" يضرب مدينة أبها ومسؤول يُعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع مقطع فيديو متداول يُظهر "إعصارا قمعيا" في مدينة أبها، الأحد، وسط حالة من الذهول جراء الحالة الجوية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأرصاد في السعودية عبر صفحته على "إكس": "الظاهرة الجوية على المدخل الشمالي لمدينة أبها، إعصار قمعي متوسط السرعة تكون نتيجة للحالة الجوية المؤثرة على المنطقة ولم ينتج عنه أضرار بناء على تقارير الجهات المعنية".

وأضاف قائلا: "ندعو الجميع إلى توخي الحذر والابتعاد عن مثل هذه الظواهر الجوية عند مشاهدتها".

وتداول عدد من مستخدمي المنصة المقطع بشكل واسع واصفين الإعصار القمعي بـ"المهيب".