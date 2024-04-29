الدفاع المدني في غزة: مقتل 7 فلسطينيين وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، لشبكة CNN، بأن 7 فلسطينيين قُتلوا وأصيب العشرات في غارتين جويتين إسرائيليتين منفصلتين على مدينة غزة ليلاً.

وقال بصل إن غارةً جويةً إسرائيليةً قصفت منزلاً مكوناً من طابقين لعائلة الترتوري في منطقة الميناء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر.

وفي حادث منفصل، قُتل شخصان وأصيب عدد آخر عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلاً لعائلة حجازي في حي الصبرة وسط مدينة غزة، حسبما قال بصل.

وأضاف قائلاً إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة.