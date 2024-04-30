دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب اثنان آخران، الثلاثاء، جراء انفجار في مطعم بمنطقة بشارة الخوري وسط بيروت.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن فوج إطفاء بيروت أن عناصره أطفأت حريقا في مطعم للبيتزا، في منطقة بشارة الخوري.

وأشار فوج إطفاء بيروت إلى أن "تسرب مادة الغاز أدى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح".

وقال الفوج إن "المعلومات الأولية أفادت عن سقوط جريحين و8 ضحايا قضوا اختناقا داخل المطعم".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الشاب عماد أحمد شقير من ميس الجبل قضى في الحريق الذي اندلع في أحد المطاعم في منطقة بشارة الخوري.

ونشر فوج إطفاء بيروت لقطات مصورة للحظة قيام عناصره بإخماد النيران الناجمة عن الانفجار.