أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت الشرطة الإسرائيلية إن مواطنًا تركيًا طعن ضابط شرطة إسرائيليًا بسكين في البلدة القديمة بالقدس قبل أن يطلق عليه ضابط شرطة الحدود النار ويقتله الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة في بيان، إنه بعد الساعة 12.30 ظهرًا بالتوقيت المحلي بقليل، هاجم رجل في البلدة القديمة بالقدس "ضابط شرطة القدس وطعنه بسكين".

وأضاف البيان أن المهاجم، الذي أطلق عليه ضابط أمن آخر النار وقتله، هو مواطن أجنبي تركي يبلغ من العمر 34 عامًا.

وقال مصدر دبلوماسي تركي لشبكة CNN، الثلاثاء، إن "سفارتنا في تل أبيب وقنصليتنا العامة في القدس تتابع هذه القضية عن كثب".

وقال المصدر الدبلوماسي: "يجري التحقيق في الحادث بكل أبعاده".

وأضاف بيان الشرطة أن الشرطي الذي تعرض للطعن "في الجزء العلوي من جسده وأصيب في الهجوم بشكل طفيف متوسط، تم تحويله لتلقي العلاج في المستشفى".

نشرت الشرطة الإسرائيلية لقطات كاميرا مراقبة تظهر لحظة تنفيذ هجوم الطعن في البلدة القديمة بالقدس.

ويظهر الفيديو رجلا يسير بشكل متخفي خلف ضابطي أمن إسرائيليين، قبل أن يخرج شيئا من جيبه ويبدأ في طعن الضابط بشكل متكرر على اليسار.

ويظهر الفيديو أيضًا اللحظة التي أطلق فيها ضابط الأمن الثاني النار على المهاجم من مسافة قصيرة، والذي "أعلن عن وفاته في مكان الحادث"، بحسب بيان الشرطة.

وأضاف البيان أن الشرطة الإسرائيلية قالت إنها تحقق في الحادث.