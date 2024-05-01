ما الرسالة التي وجهتها نعمت شفيق إلى شرطة نيويورك بشأن الاحتجاجات؟

(CNN)-- طلبت رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية نعمت "مينوش" شفيق، الأربعاء، في رسالة نائب المفوض للشؤون القانونية في شرطة نيويورك مايكل جربر ، بقاء عناصر الشرطة في الحرم الجامعي حتى 17 مايو/ أيار على الأقل "للحفاظ على النظام وضمان عدم إعادة إنشاء المعسكرات".

وتشهد جامعة كولومبيا منذ أيام احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، وأقام متظاهرون معسكرات داخلها.

وبعثت شفيق الرسالة إلى شرطة نيويورك، في وقت سابق من الثلاثاء، لتطلب المساعدة في إخلاء قاعة هاميلتون، التي احتلها الطلاب المحتجون على الحرب الإسرائيلية في غزة، وعلّقوا لافتات إحداها كتب عليها "قاعة هند"، إحياء لذكرى طفلة بعمر 5 سنوات من غزة قُتلت بعد تعرضها لنيران إسرائيلية، بينما كتب على لافتة أخرى "انتفاضة".

يذكر أن جامعة كولومبيا أصدرت بيانا عقب دخول عناصر من شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي يوضح سبب استدعاء الشرطة.

وقال متحدث باسم الجامعة: "نعتقد أن المجموعة التي اقتحمت المبنى واحتلته يقودها أفراد لا ينتمون إلى كولومبيا".

وأضاف: "نأسف لأن المتظاهرين اختاروا تصعيد الوضع من خلال أفعالهم، وبعد أن علمت الجامعة أن قاعة هاملتون تم احتلالها وتخريبها وحصارها، لم يكن أمامنا أي خيار، بعد إجبار العاملين على الخروج من المبنى، وتعرض أحدهم للتهديد".

ورصدت CNN اعتقال العشرات من الأشخاص بعد دخول ضباط شرطة الحرم الجامعي، وتم تقييد المعتقلين واصطحابهم إلى الحافلات.

وكانت إدارة الطوارئ بجامعة كولومبيا أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني التالي للطلاب تطالبهم بـ"تجنب المنطقة حتى إشعار آخر"، وحذرت من أن "عدم الامتثال قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية".

واحتشد ضباط شرطة مدينة نيويورك في الشوارع خارج حرم جامعة كولومبيا، وبدأوا في إصدار أوامر للطلاب الذين خرجوا من مساكنهم خارج الحرم الجامعي بالعودة إلى الداخل.

وفي أحد مباني السكن بالقرب من الحرم الجامعي، تدافع عناصر الشرطة والطلاب ضد بعضهم البعض حتى تراجع الطلاب إلى مدخل السكن.

يذكر أن عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، حذر الثلاثاء، من أن "جهات خارجية" تسبب مشكلات تتعلق بالسلامة العامة في الاحتجاجات بجامعة كولومبيا، وحث المتظاهرين على "المغادرة".

وقال عمدة نيويورك إن المدينة لا يمكنها الانتظار حتى يصبح الوضع أكثر خطورة "يجب أن ينتهي الآن إنهم ليسوا هنا لتعزيز السلام أو الوحدة أو السماح بعرض سلمي لأصواتهم، لكنهم هنا لخلق الخلاف والانقسام".

وفي سياق متصل، قال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون، لشبكة CNN، إن ما لا يقل عن نصف المتظاهرين في حرم جامعة كولومبيا لا ينتمون إلى الجامعة.

وأضاف المسؤول أن عدد المتظاهرين في الحرم الجامعي يتضاءل ويرتفع اعتمادا على ما يحدث، حيث يتراوح من 250 إلى 400 شخص.

يذكر أن عدد من الجامعات الأمريكية تشهد احتجاجات مناصرة للفلسطينيين منذ أيام وسط اعتقالات لبعض الطلاب، واقتحامات من جانب المتظاهرين لبعض المباني التابعة لكليات معينة ببعض الجامعات.