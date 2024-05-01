دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الكويتية احتجاز مواطن بتهمة التخطيط لتفجير المعسكرات الأمريكية في البلاد، وتحريض آخرين على تعلم صناعة المتفجرات.

وقالت النيابة العامة في الكويت، في بيان نشر عبر حسابها في منصة إكس، الأربعاء، إنها أمرت "بحجز مواطن لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم محظور والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد".

وأضافت النيابة أن المتهم "نشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره في مواقع التواصل الاجتماعي تأييدًا له، كما تعلم صناعة المتفجرات، وحرض متهمين آخرين على تعلمها بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات المسلحة الأمريكية".

وأشارت النيابة العامة في الكويت إلى أنها عندما استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه "اعترف بها، كما أمرت بضبط وإحضاء متهمين آخرين، وجاري استكمال إجراءات التحقيق".

في يناير/كانون الثاني، أعلن بيان لوزارة الداخلية الكويتية أن جهاز أمن الدولة أحبط مخططًا لخلية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية وقتل أشخاص. وقتها، أفاد البيان بـ"إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية تنتمي إلى تنظيم إرهابي".